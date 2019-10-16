У Ильи Ковальчука в матче с «Каролиной» сломались три клюшки за один период
Любопытным образом сложился первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролиной Харрикейнз» (счёт не открыт идёт второй период) для российского форварда «королей» Ильи Ковальчука.
За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам Илья. На данный момент главным героем матча является голкипер «ураганов» Петр Мразек, отразивший 17 бросков.
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В этом сезоне Илья достиг отметки 856 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Илья вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Вячеслава Козлова (853).
Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов
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