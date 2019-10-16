Гусев: не хочу быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, стреляющей раз в год

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев прокомментировал перевод в четвёртое звено «дьяволов».

«Честно — радоваться тоже нечему. Ну, забил условно «Эдмонтону». Да — это хорошо, но играть-то в целом надо лучше. Когда ты в четвертом звене и выходишь два-три раза за период — это тяжело. В том плане, что редко появляешься. И когда тебя всё-таки выпускают, ты выглядишь не так хорошо, как мог бы, если бы всё время находился в игре. Поэтому нет никакой радости от того, что я забил или вроде неплохо провёл матч.

Тут ведь еще три коммерческих паузы. И они длиннее, чем в Европе. Считай, после каждой паузы на льду появляется первое звено. И только через две смены, если ничего вдруг не произойдёт, подойдёт твоя очередь. И то не факт. Вроде все тебе нравится, комфортно играть, партнеры интересные, но проявить себя так, как мог бы и хотел бы, не получается. Плюс — порой там тебе шайбу забросили, ты побежал за ней, но подбор за соперником, ответная атака, снова заброс, и вот ты шайбу так за всю смену и не потрогал. Даже возможности побороться за неё не было.

Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая раз в год стреляет, а стабильно играть и набирать очки. И в принципе — такая возможность есть. Причём я чувствую, что могу быть продуктивным на этом уровне», — цитирует Гусева «Спорт-экспресс».