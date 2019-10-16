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Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

15 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд» — 4:2. Гости потерпели пятое поражение в шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Канин (Сутер, Сперджен) – 05:30' (5x5)   1:1 Таварес (Сеси, Райлли) – 21:58' (5x5)   2:1 Марнер (Юнссон, Райлли) – 27:17' (5x4)   3:1 Юнссон (Марнер, Райлли) – 28:29' (5x4)   4:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 33:05' (5x5)   4:2 Мейхью (Гринвей, Донато) – 58:58' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3. Исход матча предопределили три шайбы гостей, заброшенные за три минуты.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Питри (Доми) – 15:46' (5x4)   1:1 Коберн (Стэмкос, Кучеров) – 19:53' (5x5)   1:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 21:04' (5x4)   1:3 Джонсон (Палат, Гурд) – 22:01' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Шайфли (Лайне, Моррисси) – 07:35' (5x4)   1:1 Гарленд (Экман-Ларссон, Шмальц) – 19:52' (5x5)   1:2 Дворак (Кессел, Экман-Ларссон) – 25:11' (5x4)   1:3 Шмальц (Истерли, Сёдерберг) – 27:21' (5x4)   1:4 Дворак (Шмальц) – 37:47' (5x5)   2:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 44:58' (5x4)

«Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фролик – 01:35' (5x5)   2:0 Манджапане (Джордано, Райан) – 34:15' (5x5)   2:1 Нисканен (Конечны, Кутюрье) – 44:58' (5x5)   3:1 Линдхольм – 59:49' (en)

«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5. Хозяева прервали двухматчевую серию побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Туррис (Эллис, Гримальди) – 02:14'   1:1 Стоун (Гласс, Штястны) – 09:55'   2:1 Смит (Маршессо, Карлссон) – 17:23'   2:2 Сиссонс (Бонино) – 20:44'   2:3 Йернкрок (Арвидссон, Йози) – 25:08'   2:4 Форсберг – 26:52'   2:5 Бонино (Туррис, Эллис) – 44:00'

«Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Команда Трэвиса Грина победила в третьем матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Манта, Бертуцци) – 00:30'   1:1 Стечер (Виртанен, Саттер) – 17:58'   2:1 Эдлер (Петтерссон, Бёзер) – 21:13'   3:1 Петтерссон (Майерс, Бёзер) – 23:48'   4:1 Миллер (Эдлер, Бёзер) – 32:45'   5:1 Миллер (Петтерссон, Эдлер) – 53:23'

«Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Дзингел, Хаула) – 24:16'   0:2 Ахо (Терявяйнен) – 59:53'
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