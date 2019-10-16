Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года

15 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд» — 4:2. Гости потерпели пятое поражение в шести матчах.
«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3. Исход матча предопределили три шайбы гостей, заброшенные за три минуты.
«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс» — 2:4.
«Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений.
«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5. Хозяева прервали двухматчевую серию побед.
«Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Команда Трэвиса Грина победила в третьем матче подряд.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:2.
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