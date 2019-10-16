Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 29 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук сыграл 17.18 и заработал показатель полезности "-2".

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 33 из 34 97,1 3:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 2 1 0 - 14.30 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +1 2 1 1 1 - 16.09 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 2 0 0 - 12.29 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -2 0 3 1 2 - 17.18 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +2 2 3 3 3 - 17.14 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 2 2 1 1 - 16.52 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 2 2 0 2 - 23.15 Зыков (н) «Вегас» 0+0 0 2 1 4 1 - 13.17

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