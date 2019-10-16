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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 29 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук сыграл 17.18 и заработал показатель полезности "-2".

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»33 из 3497,13:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Михеев (н)«Торонто»0+000210-14.30
Кучеров (н)«Тампа»0+2+12111-16.09
Свечников (н)«Каролина»0+000200-12.29
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-20312-17.18
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+22333-17.14
Куликов (з)«Виннипег»0+0-12211-16.52
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-22202-23.15
Зыков (н)«Вегас»0+002141-13.17
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