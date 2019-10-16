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Стэмкос: спасибо Василевскому. Он выручал, когда это было необходимо

Стэмкос: спасибо Василевскому. Он выручал, когда это было необходимо
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:1) высоко оценил игру вратаря команды Андрея Василевского.

«Для нас это был шаг в правильном направлении, особенно это касается игры в равных составах. Спасибо Василевскому, он выручал нас, когда это было необходимо», — сказал капитан «Тампы».

«Да, наши вредные привычки пока не удаётся искоренить. Удаления, потери шайбы… Нам ещё много предстоит работать», — добавил главный тренер «молний» Джон Купер.

В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

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