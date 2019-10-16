В чемпионате Беларуси игрок конфликтовал с болельщиками, вмешалась милиция
В матче чемпионата Беларуси по хоккею «Авиатор» — «Локомотив» (0:5) состоялись несколько драк. Команды общими усилиями набрали 89 минут штрафа.
Защитник «Локомотива» Олег Горошко сначала подрался с игроком «Авиатора» Артёмом Логуновым, а затем повздорил с болельщиками соперника. В результате в дело пришлось вмешаться милиции.
Видео драки можно посмотреть на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.
Видео конфликта с болельщиками можно посмотреть на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.
Горошко имеет серьёзный опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге. 29-летний защитник сыграл 178 матчей за минское «Динамо», в которых забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач. Также Олег играл за сборную Беларуси на чемпионатах мира.
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