В чемпионате Беларуси игрок конфликтовал с болельщиками, вмешалась милиция

В матче чемпионата Беларуси по хоккею «Авиатор» — «Локомотив» (0:5) состоялись несколько драк. Команды общими усилиями набрали 89 минут штрафа.

Защитник «Локомотива» Олег Горошко сначала подрался с игроком «Авиатора» Артёмом Логуновым, а затем повздорил с болельщиками соперника. В результате в дело пришлось вмешаться милиции.

Видео драки можно посмотреть на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.

Видео конфликта с болельщиками можно посмотреть на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.

Горошко имеет серьёзный опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге. 29-летний защитник сыграл 178 матчей за минское «Динамо», в которых забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач. Также Олег играл за сборную Беларуси на чемпионатах мира.