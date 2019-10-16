Зарплатный бюджет «Магнитки» — 1,5 млрд рублей, больше тратят только ЦСКА и СКА

Зарплатный бюджет магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2019/20 составляет около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что платёжная ведомость «Магнитки» — третья по величине среди клубов КХЛ. Больше магнитогорцев на зарплаты тратят только СКА и ЦСКА — около 1,75 млрд рублей каждый.
Самым высокооплачиваемым игроком «Магнитки» является нападающий Сергей Мозякин. В нынешнем сезоне без учёта бонусов он заработает 180 млн рублей. На втором месте — защитник Виктор Антипин, чей годовой доход составит 125 млн. Во всей КХЛ это первый и четвёртый показатели соответственно.
Тройку самых дорогих хоккеистов «Магнитки» замыкают защитник Егор Яковлев и нападающий Андрей Локтионов — они заработают по 95 млн рублей. Далее следуют форварды Брэндон Козун и Эрик О’Делл — годовой оклад каждого из них равняется 75 млн рублей.
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