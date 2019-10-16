Житник: рекорды Гретцки будут жить вечно. Таких суперзвёзд нет даже на горизонте

Олимпийский чемпион Алексей Житник выразил мнение, что рекорды его бывшего одноклубника Уэйна Гретцки никогда не будут побиты.

«Гретцки завершил карьеру с 2857 баллами — это космические цифры, их, уверен, никому не побить. Как, кстати, и другое достижение Великого — 894 гола, хотя здесь Александр Овечкин — надо отдать ему должное — пытается навязать какую-то борьбу. Хотя скорее видимость борьбы, ведь, на мой взгляд, дотянуться до Уэйна у Александра, при всём к нему уважении, не получится, разрыв больше 200 шайб, а Овечкину прилично за 30.

Говорят, что Гретцки повезло со временем? Это полная чушь. Наоборот, Уэйну где-то не повезло, хоккей 90-х был очень грязным, у нас, защитников, была масса легальных возможностей остановить форварда, — например повесить «пиджак», насадить на клюшку. Сегодня, наоборот, время не защитников, а форвардов, моим коллегам по амплуа остаётся только посочувствовать. Правила в НХЛ очень сильно ужесточены, игрокам обороны запрещено практически всё, а у нападающих, наоборот, руки развязаны. Но при этом рубеж 100 очков преодолевают единицы, тогда как Уэйн набирал в два раза больше.

Таких суперзвёзд, как Гретцки, теперь нет даже на горизонте. Поэтому никто в здравом уме не поверит, что найдётся человек, который в 20 сезонах подряд наберёт 140 очков, но даже такой серии не хватит, чтобы достать «дядю Ваню». Похоже, рекорды Гретцки ждёт вечная жизнь», — цитирует Житника Russia-Hockey.