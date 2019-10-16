«Детройт» вернул Свечникова-старшего в АХЛ. У Евгения — ноль матчей в сезоне НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил нападающего Евгения Свечникова в расположение фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, сообщает клубный инсайдер Ансар Хан.

22-летний россиянин во время предсезонной подготовки набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах, после чего был сначала командирован в клуб АХЛ, а затем вызван обратно, однако так и не был задействован в сезоне НХЛ.

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал из-за травмы крестообразных связок правой ноги. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–2».