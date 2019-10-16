Остановят ли динамовцы ЦСКА в столичном дерби?

Сегодня, 16 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Барыс» — «Динамо» Р;

— «Динамо» М — ЦСКА;

— «Спартак» — «Сибирь»;

— ХК «Сочи» — «Металлург» Мг.

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В центральном матче игрового дня в Москве сыграют «Динамо» и ЦСКА. В нынешнем сезоне команды встретятся впервые. В прошлом плей-офф ЦСКА победил бело-голубых в полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции (4-1). К сегодняшней встрече московское «Динамо» подходит с пятиматчевой серией поражений в матчах с ЦСКА на домашнем льду. Более того, на «ВТБ-Арене имени Аркадия Чернышёва „Динамо“ никогда не побеждало ЦСКА.