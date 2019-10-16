Тренер «Нью-Джерси»: не посыпаю голову пеплом. Мы могли выиграть пару матчей

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс прокомментировал серию из шести поражений на старте сезона. «Дьяволы» выдали худший старт в истории клуба за последние несколько лет.

«Хочется, чтобы команда выдавала максимальный результат, чтобы она выигрывала матчи. Об этом мы говорили перед началом сезона. Мы разберём матч с «Флоридой», сделаем выводы. Во вторник у команды выходной, мы снова соберёмся в среду, продолжим работать, будем исправлять ошибки.



Мы понимали, что у нас есть новички. Мы отдаём себе отчёт, что даже не приблизились к желаемому результату, но я считаю, что мы могли бы выиграть пару встреч. К сожалению, этого не произошло, но мы не посыпаем голову пеплом», – цитирует Хайнса пресс-служба НХЛ.