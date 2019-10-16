Сафин: «Салават» угадал с Сошниковым, у них с Манниненом отличная связка

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о победе уфимского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1). Дубль в матче оформил нападающий Никита Сошников.
«Считаю, что «Салават» угадал с приобретением нападающего Никиты Сошникова, когда производил обмен прав на Ткачёва. Могу только положительно оценить игру Никиты. Считаю, что он хорошо влился в команду. В матче с тем же «Витязем» в центр тройки к Никите поставили Маннинена.
Я думаю, что после этого финн начал чувствовать себя более уверенно. Всё-таки играть в первом звене с такими мастерами, как Умарк и Хартикайнен, — это большая ответственность. А здесь ему явно проще. У них с Сошниковым получается отличная связка», — сказал Сафин «Чемпионату».
26-летний Сошников в нынешнем чемпионате забросил девять шайб и сделал четыре голевые передачи в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+8".
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