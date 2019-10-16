Жена Тихонова: то, что сказал Панарин, проходит каждый эмигрант

Евгения Тихонова, жена нападающего СКА Виктора Тихонова, поделилась мнением о нашумевших высказываниях форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Я не то чтобы не люблю политику. Я много читаю об этом. У меня есть свое мнение об этом. Но я считаю, что я не имею права публично его выражать. Я не политик. То, что сказал Панарин, проходит каждый эмигрант. Он просто никогда не жил в другом мире и вот он уехал. Я помню, как его колбасило первый год из-за того, что в детстве были заложены определённые стереотипы об Америке.
Я сама через это прошла. Мы приехали, например, в Айову, в довольно консервативный религиозный штат. И ты приезжаешь из России, которая для них была долгое время врагом. И когда я слышала на уроке, что Вторую мировую выиграли США, я начинала бить себя в грудь. Учитель ставил мне D, по-русски — двойку. Тут ты начинаешь понимать, что история двоякая и зависит от твоего мировоззрения.
Менять перспективу — это нормально. Сейчас Панарин немного радикально настроен, потому что ему обидно. Ну, и мне тоже было обидно. Он просто таким образом переваривает информацию, которую там получает. Понятно, что он выразился немного резковато, и люди здесь не привыкли слышать такие вещи. Но так бывает, и я его осуждать не буду», — цитирует Тихонову «Фонтанка».
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