Гика: скорее поставлю деньги на матч «Трактора», чем заставлю жену готовить

Нападающий «Трактора» Томаш Гика рассказал, каким образом проставится перед командой за хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4).

«Поговорю дома с женой об этом и принесу ребятам что-нибудь в раздевалку. Или, может быть, поставлю что-то на следующий матч. Сама ли жена будет готовить? Не знаю, нужно будет её спросить, хочет ли она готовить на 30 голодных парней. Скорее поставлю деньги на следующий матч, чем заставлю её готовить всю ночь», — сказал Гика в эфире программы „Гудим с Гудим“.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале челябинского «Трактора».

Напомним, Гудим перестала работать на матчах «Трактора» в августе 2018 года. Журналистка отметила, что причиной её ухода стало желание руководства. Гудим получила большую известность за свою манеру откровенно одеваться в эфире КХЛ ТВ. Однажды девушка даже пообещала, что возьмёт интервью у игроков «Трактора» голой, если те выиграют Кубок Гагарина.