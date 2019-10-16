М. Григоренко — о «Динамо»: Шипачёв чего только стоит. Один из лучших в лиге

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о состоянии здоровья и поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо».

«Ничего особенного не было. Сел под бросок, а шайба немного неудачно попала. Ничего серьёзного. Мне кажется, если бы она так случайно прилетела, то было бы хуже. А так я был готов и собран. Всё обошлось. С Андреем Светлаковым спорили, кто больше бросков заблокировал. Я его обогнал наконец-то. Посмотрим, может он меня еще обгонит.

Что скажу о «Динамо»? Это серьёзная команда. У них в составе играют мастера. Вадим Шипачёв чего только стоит, я думаю, что это один из лучших игроков в лиге. Предстоит серьёзная игра», — цитирует Григоренко пресс-служба «армейского» клуба.

В прошлом плей-офф ЦСКА победил бело-голубых в полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции (4-1). К сегодняшней встрече московское «Динамо» подходит с пятиматчевой серией поражений в матчах с ЦСКА на домашнем льду. Более того, на «ВТБ-Арене имени Аркадия Чернышёва „Динамо“ никогда не побеждало ЦСКА.