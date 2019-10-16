М. Григоренко — о «Динамо»: Шипачёв чего только стоит. Один из лучших в лиге

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о состоянии здоровья и поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо».
«Ничего особенного не было. Сел под бросок, а шайба немного неудачно попала. Ничего серьёзного. Мне кажется, если бы она так случайно прилетела, то было бы хуже. А так я был готов и собран. Всё обошлось. С Андреем Светлаковым спорили, кто больше бросков заблокировал. Я его обогнал наконец-то. Посмотрим, может он меня еще обгонит.
Что скажу о «Динамо»? Это серьёзная команда. У них в составе играют мастера. Вадим Шипачёв чего только стоит, я думаю, что это один из лучших игроков в лиге. Предстоит серьёзная игра», — цитирует Григоренко пресс-служба «армейского» клуба.
В прошлом плей-офф ЦСКА победил бело-голубых в полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции (4-1). К сегодняшней встрече московское «Динамо» подходит с пятиматчевой серией поражений в матчах с ЦСКА на домашнем льду. Более того, на «ВТБ-Арене имени Аркадия Чернышёва „Динамо“ никогда не побеждало ЦСКА.
- 16 октября 2019
-
14:25
-
14:01
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:00
-
09:36
-
09:32
-
09:10
-
09:05
-
08:40
-
08:19
-
08:10
-
07:42
-
07:25
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:11
-
06:01
-
05:36
-
05:27
-
04:43
-
04:34
-
04:07