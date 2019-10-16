Сорокин: не каждый способен принять шайбу на себя

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо».
«На выезде зарядились положительными эмоциями от побед. Сочинское солнце пошло на пользу. Сейчас с хорошим настроением готовимся к предстоящим играм. «Динамо» – хорошая команда с отличными исполнителями и хорошей физической подготовкой. Поэтому будет тяжёлая игра. Стоит учитывать и размер площадки. Встреча будет тяжёлой, интенсивной и интересной. У них отличная вратарская линия благодаря двум сильным голкиперам.
Кто лидер команды по блокированным броскам? Я знаю, что Миша Григоренко. Он молодец, не жалеет себя, и это несмотря на то, что он ведущий игрок. Не каждый способен принять шайбу на себя. Но это точно не про нашу команду. У нас каждый готов отчаянно биться и защищать ворота. Мне как вратарю это очень приятно», — цитирует Сорокина пресс-служба «армейского» клуба.
- 16 октября 2019
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