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«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Сорокин: не каждый способен принять шайбу на себя

Сорокин: не каждый способен принять шайбу на себя
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо».

«На выезде зарядились положительными эмоциями от побед. Сочинское солнце пошло на пользу. Сейчас с хорошим настроением готовимся к предстоящим играм. «Динамо» – хорошая команда с отличными исполнителями и хорошей физической подготовкой. Поэтому будет тяжёлая игра. Стоит учитывать и размер площадки. Встреча будет тяжёлой, интенсивной и интересной. У них отличная вратарская линия благодаря двум сильным голкиперам.

Кто лидер команды по блокированным броскам? Я знаю, что Миша Григоренко. Он молодец, не жалеет себя, и это несмотря на то, что он ведущий игрок. Не каждый способен принять шайбу на себя. Но это точно не про нашу команду. У нас каждый готов отчаянно биться и защищать ворота. Мне как вратарю это очень приятно», — цитирует Сорокина пресс-служба «армейского» клуба.

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