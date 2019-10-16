Шмелёв: «Магнитка» – сильный соперник. И не надо смотреть в турнирную таблицу

Нападающий ХК «Сочи» Сергей Шмелёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Знаю, что они и тренера поменяли в начале сезона, и генерального менеджера. Тем не менее «Магнитка» – очень сильный соперник с хорошим подбором игроков. И не надо смотреть в турнирную таблицу, мы и сами пока вне зоны плей-офф. Нам нужно сыграть строго в обороне, постараться минимизировать ошибки в своей зоне и искать свой шанс в атаке. С ними будет тяжело. «Магнитка» сейчас тоже мотивирована и пытается исправить ситуацию. Думаю, будет интересная игра.
Нужно играть в свой хоккей, тогда всё будет хорошо. Бывает такое, что мы контролируем игру, но где-то чуть-чуть упускаем нить, начинаем делать лишние ошибки и в итоге уступаем. Надо играть все 60 минут на одном уровне, тогда и результат будет другой», — цитирует Шмелёва пресс-служба клуба.
- 16 октября 2019
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