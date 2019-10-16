Источник: СКА может обменять Кагарлицкого в «Магнитку» на Локтионова

СКА в ближайшее время может обменять нападающего Дмитрия Кагарлицкого в магнитогорский «Металлург» на форварда Андрея Локтионова, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Кагарлицкий пропустил четыре последние матча «армейской» команды, а всего провёл в нынешнем сезоне 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он перешёл в СКА перед сезоном, заключив контракт на три года.

Главный тренер «армейской» команды Алексей Кудашов после последнего матча с «Авангардом» ушёл от прямого ответа на вопрос о судьбе Кагарлицкого, заявив, что СКА рассчитывает на всех игроков команды.

Для Локтионова нынешний сезон также дебютный в «Магнитке». В 17 матчах он набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-4». Последние пять сезонов он провёл в «Локомотиве».