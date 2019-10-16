Источник: СКА может обменять Кагарлицкого в «Магнитку» на Локтионова
СКА в ближайшее время может обменять нападающего Дмитрия Кагарлицкого в магнитогорский «Металлург» на форварда Андрея Локтионова, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Кагарлицкий пропустил четыре последние матча «армейской» команды, а всего провёл в нынешнем сезоне 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он перешёл в СКА перед сезоном, заключив контракт на три года.
Главный тренер «армейской» команды Алексей Кудашов после последнего матча с «Авангардом» ушёл от прямого ответа на вопрос о судьбе Кагарлицкого, заявив, что СКА рассчитывает на всех игроков команды.
Для Локтионова нынешний сезон также дебютный в «Магнитке». В 17 матчах он набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-4». Последние пять сезонов он провёл в «Локомотиве».
Кудашов – об отсутствии Кагарлицкого: СКА рассчитывает на всех
- 16 октября 2019
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:59
-
14:25
-
14:01
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:00
-
09:36
-
09:32
-
09:10
-
09:05
-
08:40
-
08:19
-
08:10
-
07:42
-
07:25
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:11
-
06:01
-
05:36
Партнерский контент