Кучеров: в этот раз хочу подойти к плей-офф с правильными мыслями

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вспомнил свою дисквалификацию, заработанную в прошлом сезоне за грубый фол против защитника «Коламбуса Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары. Россиянин получил дисквалификацию в первом раунде плей-офф, пропустив третий матч серии.



«Эмоции в тот момент взяли верх. Это было глупо. У меня нет никакого желания, во-первых, травмировать соперников, а во-вторых, так подставлять команду. Тем более в плей-офф. Я должен быть уверен, что в этот раз подойду к кубковым матчам с правильными мыслями в голове и в наилучшей возможной форме», — приводит слова Кучерова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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