«Торпедо» обменяло Варфоломеева в «Витязь»
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого систему нижегородской команды пополнил нападающий Максим Растворов. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Павел Варфоломеев.
19-летний Максим Растворов в прошлом сезоне показал высокую результативность в Молодёжной хоккейной лиге, где заработал 32 (10+22) очка по системе «гол+пас».
24-летний Варфоломеев в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 10 матчах, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности "-5" и двух минутах штрафного времени. В среднем Варфоломеев проводил на площадке около 11 минут за матч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 16 октября 2019
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