«Торпедо» обменяло Варфоломеева в «Витязь»

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого систему нижегородской команды пополнил нападающий Максим Растворов. В обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Павел Варфоломеев.



19-летний Максим Растворов в прошлом сезоне показал высокую результативность в Молодёжной хоккейной лиге, где заработал 32 (10+22) очка по системе «гол+пас».



24-летний Варфоломеев в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 10 матчах, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности "-5" и двух минутах штрафного времени. В среднем Варфоломеев проводил на площадке около 11 минут за матч.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20