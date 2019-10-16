Время начала двух матчей «Авангарда» перенесено

Время начала двух матчей омского «Авангарда» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги перенесено, информирует команда в своём официальном «твиттере».



«Внимание, два важных объявления! Начало домашней игры против московского «Динамо» 3 ноября перенесено на 17:30 мск (20:30 по Омску). Старт выездной встречи против казанского «Ак Барса» 12 ноября перенесён на 19:30 мск (22:30 по Омску). Пометьте себе, чтобы не забыть», — указано в сообщении.



Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.