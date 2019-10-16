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Курдин: зачем «Нью-Джерси» ставит Гусева в четвёртое звено? Они дебилы, что ли?

Курдин: зачем «Нью-Джерси» ставит Гусева в четвёртое звено? Они дебилы, что ли?
Хоккей / НХЛ 0

Геннадий Курдин, детский тренер Никиты Гусева, прокомментировал недавнее интервью своего бывшего воспитанника, где россиянин высказал недовольство игрой в четвёртом звене «Нью-Джерси Дэвилз».

«C чего вы взяли, что Никита жалуется? Он говорит всё по факту. Зачем нужно было брать человека за $ 4 миллиона в четвёртое звено, если они могли спокойно набрать людей за $ 500 тысяч? Они дебилы, что ли? Посмотрите, сколько таких канадцев-дуболомов к нам приезжают!

Никита — игрок совершенно другого плана. Это понимает любой человек, который хоть как-то разбирается в хоккее. В „Нью-Джерси“ что, не знали, кого берут? Не нужно из Гусева делать электроника!» — приводит слова Курдина AllHockey.

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