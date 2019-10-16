Стали известны составы на московское дерби «Динамо» — ЦСКА

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.