Голкипер «Нефтехимика» Барулин дисквалифицирован

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Константин Барулин дисквалифицирован на один матч за нарушение в матче с «Сибирью», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов было принято решение наложить на голкипера «Нефтехимика» Константина Барулина наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Вратарь бьет противника «блином» в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении лиги.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Также был рассмотрен эпизод матча «Трактор» — «Динамо» Рига.



«На основании представленных материалов было принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Ярослава Косова по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»)», — указано на сайте.