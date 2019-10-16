Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Нефтехимика» Барулин дисквалифицирован

Голкипер «Нефтехимика» Барулин дисквалифицирован
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Константин Барулин дисквалифицирован на один матч за нарушение в матче с «Сибирью», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов было принято решение наложить на голкипера «Нефтехимика» Константина Барулина наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Вратарь бьет противника «блином» в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также был рассмотрен эпизод матча «Трактор» — «Динамо» Рига.

«На основании представленных материалов было принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Ярослава Косова по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»)», — указано на сайте.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019