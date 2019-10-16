ХК «Сочи» — «Металлург»: в воротах сыграют Налимов и Галимов

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Матч в Сочи состоится сегодня, 16 октября, начало встречи — в 19:30 мск.



ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;

Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Калетник;

Гордеев, Архипов — Томилин — Капустин, Старков.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.