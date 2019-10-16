ХК «Сочи» — «Металлург»: в воротах сыграют Налимов и Галимов
Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Матч в Сочи состоится сегодня, 16 октября, начало встречи — в 19:30 мск.
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Калетник;
Гордеев, Архипов — Томилин — Капустин, Старков.
«Металлург»:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулемин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
- 16 октября 2019
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