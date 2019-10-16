Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жердев — об уходе из «Рязани»: может, моя игра была непонятной для партнёров

Жердев — об уходе из «Рязани»: может, моя игра была непонятной для партнёров
Хоккей / ВХЛ 0

Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев после расторжения контракта с «Рязанью» рассказал, что намерен продолжить карьеру и в настоящее время ведёт поиск новой команды

«Настроение нормальное, рассчитываю ещё поиграть. Есть варианты от клубов Высшей хоккейной лиги, рассматриваю их. За границу не собираюсь.

Отсутствие голов в девяти матчах? Так бывает, не срослось. Не стану кого-то в этом обвинять. Возможно, от меня ждали другого хоккея, а может, моя игра была не совсем понятной для партнёров. В любом случае могу отметить, что в Рязани хороший и дружный коллектив, и я искренне желаю ему удачи», — цитирует Жердева «Подмосковье сегодня».

Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).

Бывшие игроки КХЛ в «Вышке». Что с ними сейчас?
Как они играют в Высшей лиге и есть ли шанс вернуться в элиту?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019