Жердев — об уходе из «Рязани»: может, моя игра была непонятной для партнёров

Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев после расторжения контракта с «Рязанью» рассказал, что намерен продолжить карьеру и в настоящее время ведёт поиск новой команды
«Настроение нормальное, рассчитываю ещё поиграть. Есть варианты от клубов Высшей хоккейной лиги, рассматриваю их. За границу не собираюсь.
Отсутствие голов в девяти матчах? Так бывает, не срослось. Не стану кого-то в этом обвинять. Возможно, от меня ждали другого хоккея, а может, моя игра была не совсем понятной для партнёров. В любом случае могу отметить, что в Рязани хороший и дружный коллектив, и я искренне желаю ему удачи», — цитирует Жердева «Подмосковье сегодня».
Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).
- 16 октября 2019
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