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«Рейнджерс» поздравили со Всемирным днём хлеба с помощью Панарина

«Рейнджерс» поздравили со Всемирным днём хлеба с помощью Панарина
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» поздравил всех со Всемирным днём хлеба. Для поздравления в «Твиттере» клуб использовал видео с российским нападающим Артемием Панариным, имеющим в Северной Америке прозвище Хлебушек.

Посмотреть видео можно в «твиттере» клуба из Нью-Йорка.

Летом Панарин подписал с «рейнджерами» соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

В прошлом сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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Артемий старался помочь команде, но «Рейнджерс» всё же потерпели первое поражение в сезоне.
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