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«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Динамо» М — ЦСКА: форвард гостей Вей получил «5+20» за удар клюшкой

«Динамо» М — ЦСКА: форвард гостей Вей получил «5+20» за удар клюшкой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца встречи в первом периоде матча с московским «Динамо». Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.

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