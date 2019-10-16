«Динамо» М — ЦСКА: форвард гостей Вей получил «5+20» за удар клюшкой

Нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца встречи в первом периоде матча с московским «Динамо». Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.