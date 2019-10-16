«Динамо» М — ЦСКА: форвард гостей Вей получил «5+20» за удар клюшкой

Нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца встречи в первом периоде матча с московским «Динамо». Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.
- 16 октября 2019
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:42
-
16:11
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:59
-
14:25
-
14:01
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:13