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12 хоккеистов КХЛ получают 100 и более млн рублей в год

12 хоккеистов КХЛ получают 100 и более млн рублей в год
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин является самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги, информирует «Спорт-Экспресс». В КХЛ 12 игроков получают за сезон 100 и более млн рублей.

Список самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин («Металлург») – 180 миллионов рублей
2. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн рублей
3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей
4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей
5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей
5. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн рублей
5. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) – 120 млн рублей
8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей
9. Джастин Азеведу («Ак Барс») – 105 млн рублей
10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей
10. Богдан Киселевич (ЦСКА) – 100 млн рублей
10. Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей

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