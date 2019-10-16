Скабелка: второй матч «Барысу» не хватает хладнокровия

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Второй матч дома не хватает в завершении хладнокровия. Второй матч делаем 40 и больше бросков. Хотя забили сегодня три гола, но и пропустили достаточно много. Сделали ошибки, которые стоили нам голов. Думаю, ещё эти травмы, которые пошли в последнее время, мешают нам показывать тот хоккей, в который мы хотим играть. Но мы через это пройдём и станем сильнее.
В первой игре нам помешала недостаточная концентрация при завершении у ворот. Сегодня мы забили три, и нужно было пропустить хотя бы на одну меньше.
Игра Асетова? У нас нападающий забил два гола. При том что большая группа нападающих за 16 игр ни одного не забила. И это при его игровом времени, я точно не смотрел, но, наверное, около 12–14 минут. Конечно, он молодец», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 16 октября 2019
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