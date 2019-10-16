Московское «Динамо» шестой раз подряд проиграло ЦСКА дома

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.



«Динамо» потерпело шестое подряд домашнее поражение от ЦСКА, ранее матчи завершались со счётом 1:6, 2:3 Б, 1:3, 0:4, 1:2.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт во встрече был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби