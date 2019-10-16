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«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин

«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» уступил магнитогорскому «Металлургу» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Черноморский клуб проиграл пятый матч подряд.

На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коробкин (Любимов) – 02:47' (5x5)   1:1 Росен (Коллинз, Стрёмвалль) – 15:11' (5x5)   1:2 Дорофеев (Дронов, Кулёмин) – 19:03' (5x5)   2:2 Петров (Дугин, Погоришный) – 20:56' (5x5)   2:3 Козун (Потехин) – 24:03' (5x5)   3:3 Александров (Точицкий) – 44:27' (5x5)   3:4 Паршин (Любимов) – 62:10' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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