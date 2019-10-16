«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин

Хоккейный клуб «Сочи» уступил магнитогорскому «Металлургу» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Черноморский клуб проиграл пятый матч подряд.
На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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