Игроки московского «Динамо» трижды попали в каркас ворот за одну атаку

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:2.
В третьем периоде произошёл необычный момент. Хоккеисты московского «Динамо» трижды за одну атаку угодили в каркас ворот ЦСКА.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.
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