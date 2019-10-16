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Игроки московского «Динамо» трижды попали в каркас ворот за одну атаку

Игроки московского «Динамо» трижды попали в каркас ворот за одну атаку
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:2.

В третьем периоде произошёл необычный момент. Хоккеисты московского «Динамо» трижды за одну атаку угодили в каркас ворот ЦСКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт на девятой минуте игры, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной. Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби
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