Никитин: у Вея не было умышленной грубости. Удаление — стечение обстоятельств

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1).



«Тяжёлая игра получилась. Начали неважно, потом удаление мобилизовало команду. Больше повезло нам сегодня, потому что и у соперника были моменты, и у нас. Ребята проявили характер, много на себя поймали. Не всегда получается красиво играть, иногда нужно побиться и посражаться. Победа есть победа. Мы довольны.



Что касается удаления Вея, то там не было умышленной грубости, это стечение обстоятельств. Андронов в ближайших матчах не сыграет. Григоренко сегодня катался в общей группе и в следующей встрече выйдет. У Шалунова было повреждение, поэтому вместо него на вбрасываниях сегодня играл Окулов. Вбрасывания — энергозатратное действие», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.