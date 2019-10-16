Никитин: у Вея не было умышленной грубости. Удаление — стечение обстоятельств

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1).
«Тяжёлая игра получилась. Начали неважно, потом удаление мобилизовало команду. Больше повезло нам сегодня, потому что и у соперника были моменты, и у нас. Ребята проявили характер, много на себя поймали. Не всегда получается красиво играть, иногда нужно побиться и посражаться. Победа есть победа. Мы довольны.
Что касается удаления Вея, то там не было умышленной грубости, это стечение обстоятельств. Андронов в ближайших матчах не сыграет. Григоренко сегодня катался в общей группе и в следующей встрече выйдет. У Шалунова было повреждение, поэтому вместо него на вбрасываниях сегодня играл Окулов. Вбрасывания — энергозатратное действие», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 16 октября 2019
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