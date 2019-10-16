Заварухин: «Сибирь» вышла на третий период, как на последний матч чемпионата

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с московским «Спартаком» (2:1).
«Благодарю ребят за игру, особенно за третий период. Вышли на третий период, как на последний матч в чемпионате. Поговорили между вторым и третьим периодами по-мужски, это сработало. Благодарю наших новосибирских болельщиков, из было очень хорошо слышно, это была хорошая поддержка для ребят», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В первом периоде не было заброшенных шайб, счёт на 23-й минуте открыл нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. На старте третьего периода гости восстановили равновесие на табло, голом отметился форвард Евгений Чесалин. На 52-й минуте новосибирский коллектив вышел вперёд, шайбу забросил Александр Шаров. Гол стал заключительным в матче.
- 16 октября 2019
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