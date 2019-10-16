Знарок: все команды в КХЛ среднего уровня, кроме клубов-олигархов

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью» (1:2).
«С одним голом матчи обычно не выигрываются. Моменты свои надо забивать, в третьем периоде допустили детские ошибки. В итоге проигранный матч. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Ситуация у нас не очень хорошая. На нас приходят и болеют по 8000 человек. Мы постараемся выправить нашу игру.
Причина поражений? Забивать надо, моменты мы создаём. С одним голом ты не выиграешь ничего. Даже с одним голом нужно иметь хорошую оборону всей пятёркой. За два месяца это не сделаешь.
Я хочу во всём разобраться. Сейчас все команды подравнялись. Все команды хорошего уровня. Среднего практически все, за исключением клубов-олигархов. Поэтому тяжело играть. Все выстраивают хорошую оборону, а чтобы её преодолевать, нужно использовать моменты, большинство забивать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 октября 2019
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