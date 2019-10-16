Расписание матчей НХЛ на 17 октября 2019 года

17 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
02:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш»
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз»
04:30. «Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз»
05:00. «Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз»
05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз».
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.
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