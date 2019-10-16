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Расписание матчей НХЛ на 17 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 17 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

17 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

02:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Даллас Старз
Даллас

04:30. «Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

05:00. «Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.

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