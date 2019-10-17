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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

16 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс» уступил рижскому «Динамо» — 3:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Маренис (Батня, Гиллис) – 25:01' (5x5)   1:1 Асетов (Шевченко) – 31:35' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Макмиллан) – 34:44' (5x5)   2:2 Старченко (Пакаринен, Диц) – 41:20' (5x4)   2:3 Эштон (Макмиллан, Дарзиньш) – 48:35' (5x4)   3:3 Асетов (Шалапов, Метальников) – 54:56' (5x5)   3:4 Сотниекс (Макмиллан) – 63:32' (3x3)

ХК «Сочи» проиграл «Металлургу» — 3:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коробкин (Любимов) – 02:47' (5x5)   1:1 Росен (Коллинз, Стрёмвалль) – 15:11' (5x5)   1:2 Дорофеев (Дронов, Кулёмин) – 19:03' (5x5)   2:2 Петров (Дугин, Погоришный) – 20:56' (5x5)   2:3 Козун (Потехин) – 24:03' (5x5)   3:3 Александров (Точицкий) – 44:27' (5x5)   3:4 Паршин (Любимов) – 62:10' (3x3)

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Петерссон (Шипачёв, Чайковски) – 12:58' (5x4)   1:1 Слепышев (Науменков, Светлаков) – 22:01' (5x5)   1:2 Мамин (Карнаухов, Толчинский) – 45:18' (5x5)

«Спартак» проиграл «Сибири» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 22:44' (5x5)   1:1 Чесалин (Комаров) – 41:51' (5x5)   1:2 Шаров (Йокипакка) – 51:17' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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