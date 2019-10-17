Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

16 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Барыс» уступил рижскому «Динамо» — 3:4 ОТ.

ХК «Сочи» проиграл «Металлургу» — 3:4 ОТ.

Московское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА — 1:2.

«Спартак» проиграл «Сибири» — 1:2.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.