И. Зубов: «Спартак» сам попал в такую ситуацию и сам будет выбираться
Нападающий московского «Спартака» Илья Зубов поделился впечатлениями от домашнего матча с новосибирской «Сибирью» (1:2). Поражение стало для команды третьим подряд.
«Быстрый гол в третьем периоде, затем второй, мы отдали инициативу сопернику. Наша вина, наши ошибки… В принципе, больше нечего и сказать. Почему «Спартак» лучше играет с топ-командами? Если бы мы знали ответ на этот вопрос, наверное, предсказывали бы будущее. Наверное, дело в настрое, хотя мы одинаково настраиваемся на всех, всегда только на победу… Сами попали в такую ситуацию – сами и будем из неё выбираться», — приводит слова Зубова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Спартак» проиграл третий матч подряд, уступив «Сибири»
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