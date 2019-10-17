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Калинина задавил соперник, айс-гёрлс очаровали публику. Фото победы ЦСКА в дерби

Группа поддержки «Динамо»
Калинина задавил соперник, айс-гёрлс очаровали публику. Фото победы ЦСКА в дерби
Хоккей / КХЛ 0

16 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, форвард «Динамо» Андре Петерссон отличился в большинстве. На старте второго периода «армейцы» восстановили равновесие усилиями нападающего Антона Слепышева. На 46-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол в свой актив записал форвард Максим Мамин, шайба стала победной.

Для подопечных Игоря Никитина победа стала пятой подряд, у «Динамо» — три поражения в пяти последних матчах.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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