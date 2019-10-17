Дыбленко: у СКА хороший подбор хоккеистов, но пока что-то не срастается

Защитник СКА Ярослав Дыбленко не считает, что питерская команда ослабла по сравнению с прошлым сезоном.
«Он точно не стал слабее. Мы пока чуть недопонимаем друг друга на площадке. Подбор хоккеистов у нас очень хороший, но пока у нас что-то не срастается.
Как работается с Кудашовым? С Воробьёвым я толком поработать не успел — приезжал к нему только на сборы в национальную команду, но довольно быстро уехал. А вот с Алексеем Николаевичем мы несколько лет назад вместе работали ещё в подмосковном «Атланте», Кудашов меня знает давно и как хоккеиста, и как человека. И сейчас, когда я пришёл в СКА, вижу, что с его стороны по отношению ко мне ничего не поменялось. Так что всё нормально, мне в питерской команде всё нравится», — приводит слова Дыбленко News.ru.
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