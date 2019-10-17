АХЛ: Егор Коршков забросил четвёртую шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного сезона АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Херши Бирс». Завершился первый период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.
Заброшенной шайбой в составе «Марлиз» отметился российский форвард Егор Коршков. Для 23-летнего нападающего этот гол стал четвёртым в сезоне.
Видео гола также доступно в официальном «твиттере» «Торонто Марлиз».
Напомним, 22-летний нападающий 1 мая подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал россиянина на драфте-2016 под 31-м номером.
В сезоне-2018/19 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти играх плей-офф россиянин записал на свой счёт три результативные передачи. Всего в КХЛ провёл 172 матча (все — в составе «железнодорожников»), забросил 24 шайбы и отдал 41 голевую передачу.
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