Кузнецов в матче с «Торонто» забил третий гол в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин. Эта шайба стала для 27-летнего форварда третьей в сезоне.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.

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