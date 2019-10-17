Овечкин, Кузнецов и Карлсон продлили результативную серию до 5 матчей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Джон Карлсон отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (завершился второй период, счёт — 4:2 в пользу «столичных»).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Овечкин в этой встрече отдал результативную передачу, Кузнецов забил гол, а Карлсон набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, хоккеисты набирают очки 5 матчей подряд.

За этот игровой отрезок Овечкин забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи, Кузнецов набрал 6 (3+3) очков, а Карлсон заработал 11 (3+8) баллов.

Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.