Овечкин, Кузнецов и Карлсон продлили результативную серию до 5 матчей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Джон Карлсон отметились результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (завершился второй период, счёт — 4:2 в пользу «столичных»).
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Овечкин в этой встрече отдал результативную передачу, Кузнецов забил гол, а Карлсон набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, хоккеисты набирают очки 5 матчей подряд.
За этот игровой отрезок Овечкин забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи, Кузнецов набрал 6 (3+3) очков, а Карлсон заработал 11 (3+8) баллов.
Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.
- 17 октября 2019
-
03:56
-
03:39
-
03:30
-
03:00
-
02:49
-
02:43
-
01:59
-
01:37
-
00:00
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28