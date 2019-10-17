Форвард «Коламбуса» Милано забил эффектный гол, убрав шайбу за спину. Видео
Нападающий «Коламбус Блю Джетс» Сонни Милано забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
«Милано» забил третий гол своей команды, убрав шайбу за спину.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Далласом» прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев.
Для Милано эта шайба стала первой в новом сезоне НХЛ.
Шайбы в составе победителей забросили: Зак Веренски, Александер Веннберг и Сонни Милано. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче НХЛ «Коламбус» встретится с Чикаго Блэкхоукс.
Видео можно посмотреть на «ютуб-канале» SPORTSNET.
Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»
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