Илья Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в четырёх матчах. Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе. В единственном матче, в котором Илье на данный момент не удалось одержать победу, он появился на льду при счёте 0:3 с «Колорадо Эвеланш».

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. Александр догнал по этому показателю знаменитого Жана Беливо (1219), при этом канадец провёл на 33 матча больше.