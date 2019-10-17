Подражающая Овечкину активистка ЛГБТ сделала символическое вбрасывание на матче

Звезда женской НБА Елена Делле Донн, которая сделала пародию на фотографию российского хоккеиста Александра Овечкина с чемпионским кубком, провела символическое вбрасывание в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс.
Поединок регулярного чемпионата НХЛ рошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.
Голом в составе победителей отметился Евгений Кузнецов. Капитан «столичных» Александр Овечкин заработал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1». Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.
Напомним, звезда женской НБА Елена Делле Донн в сезоне-2019 помогла «Вашингтон Мистикс» стать чемпионом. Спортсменка играла в финале, несмотря на травмы: больное колено, сломанный нос и проблемы со спиной.
После победы Делле Донн забрала чемпионский кубок домой и легла спать с ним в обнимку. Жена Делле Донн Аманда Клифтон показала фотографию супруги в постели с трофеем.
Аналогичное фото в июне 2018 года сделал лидер и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в Кубке Стэнли.
Запись доступна в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз»
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