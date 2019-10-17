Автор уникального достижения в НХЛ Олофссон обновил рекорд лиги

«Анахайм Дакс» принимает в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» (3:2, идёт второй период).

В составе команды Ральфа Крюгера отличился нападающий Виктор Олофссон. Новичок «Баффало» ранее в этом сезоне стал автором уникального достижения в НХЛ. Шведский форвард стал первым игроком в истории НХЛ, кто забросил первые семь шайб в лиге в большинстве.

В первом периоде матча с «Дакс» Виктор обновил рекорд, вновь отличившись в большинстве. Теперь на счету 24-летнего форварда две шайбы в сезоне-2018/19 и шесть точных бросков в нынешнем чемпионате — все голы забиты в большинстве.

Виктор проводит второй сезон в североамериканской лиге, однако в прошлом чемпионате он сыграл меньше 10 матчей (шесть), поэтому считается новичком сезона.