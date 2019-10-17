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Макдэвид забил после передачи верхом через полплощадки

Макдэвид забил после передачи верхом через полплощадки
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги громит «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода подопечные Дэйва Типпетта впереди со счётом 6:1.

Блистательный матч проводит капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Лучший бомбардир сезона НХЛ забил после передачи верхом в исполнении защитника Криса Рассела через полплощадки.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Кроме того, в составе «нефтяников» отличились защитники Брэндон Мэннинг и Итан Бир, а также форварды Леон Драйзайтль (дубль) и Райан Ньюджент-Хопкинс. В ходе матча Картер Харт уступил место в воротах «Флайерз» Брайану Эллиотту.

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