Макдэвид забил после передачи верхом через полплощадки
«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги громит «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода подопечные Дэйва Типпетта впереди со счётом 6:1.
Блистательный матч проводит капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Лучший бомбардир сезона НХЛ забил после передачи верхом в исполнении защитника Криса Рассела через полплощадки.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Кроме того, в составе «нефтяников» отличились защитники Брэндон Мэннинг и Итан Бир, а также форварды Леон Драйзайтль (дубль) и Райан Ньюджент-Хопкинс. В ходе матча Картер Харт уступил место в воротах «Флайерз» Брайану Эллиотту.
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