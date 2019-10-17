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Результаты матчей НХЛ за 16 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 16 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

16 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3. Гости упустили преимущество 2:0 и пропустили четыре шайбы за восемь минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Капанен (Мур) – 04:37' (4x5)   0:2 Михеев (Капанен, Холл) – 10:58' (5x5)   1:2 Врана (Карлсон, Хэтэуэй) – 18:59' (5x5)   2:2 Кузнецов (Карлсон, Хагелин) – 25:07' (5x5)   3:2 Бекстрём (Оши, Дженсен) – 25:18' (5x5)   4:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 26:25' (5x3)   4:3 Таварес (Маззин, Капанен) – 57:27' (6x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 ОТ. Для «лавин» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Калверт (Ньето, Коул) – 03:16' (5x5)   1:1 Кросби (Шульц, Петтерссон) – 17:22' (4x4)   2:1 Гюнцель (Кросби, Симон) – 35:30' (5x5)   2:2 Маккиннон (Рантанен) – 42:56' (5x5)   3:2 Танев – 63:57' (3x4)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:2. Гости потерпели шестое поражение в семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Веренски (Нюквист, Джонс) – 07:42' (5x5)   2:0 Веннберг – 15:01' (5x5)   2:1 Хейсканен (А. Радулов, Федун) – 18:08' (6x5)   3:1 Милано (Лилья, Нэш) – 49:07' (5x5)   3:2 Павелски (Сегин, А. Радулов) – 59:55' (6x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3. Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) – 01:13'   1:1 Ворачек (Жиру, Кутюрье) – 07:36'   2:1 Бир (Нил, Ньюджент-Хопкинс) – 14:52'   3:1 Макдэвид (Расселл, Клефбом) – 32:34'   4:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 34:32'   5:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 36:26'   6:1 Мэннинг (Макдэвид, Кассиан) – 43:40'   6:2 Линдблом (Ворачек, Браун) – 55:20'   6:3 Ворачек (Проворов, Жиру) – 57:42' (6x3)

«Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2. Хозяева смогли отыграться со счёта 0:2. Главным героем матча стал американский голкипер Джон Гибсон, отразивший 31 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Айкел – 07:35'   0:2 Олофссон (Райнхарт, Скиннер) – 16:36'   1:2 Хенрик (Мэнсон, Ракелль) – 18:40'   2:2 Ракелль (Сильверберг) – 20:57'   3:2 Гецлаф (Стил, Фаулер) – 29:14'   4:2 Хенрик (Комтуа, Сильверберг) – 39:47'   5:2 Сильверберг (Мэнсон) – 56:47'

«Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кейн (Гертл, Карлссон) – 08:36'   1:1 Хэмилтон (Терявяйнен, Ахо) – 10:46'   2:1 Кейн (Бёрнс, Лабанк) – 17:19'   3:1 Кейн (Бёрнс, Гертл) – 19:43'   4:1 Гудроу – 34:37'   4:2 Хаула (Макгинн, Дзингел) – 55:41'   5:2 Гертл (Кейн, Кутюр) – 59:07'
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