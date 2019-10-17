Результаты матчей НХЛ за 16 октября 2019 года

16 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3. Гости упустили преимущество 2:0 и пропустили четыре шайбы за восемь минут.
«Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 ОТ. Для «лавин» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:2. Гости потерпели шестое поражение в семи матчах.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3. Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков.
«Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2. Хозяева смогли отыграться со счёта 0:2. Главным героем матча стал американский голкипер Джон Гибсон, отразивший 31 бросок.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:2.
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